UNICEF Raporu: Batı Şeria'da Çocuk Ölüm Oranı Artıyor

UNICEF'in Çarpıcı Raporu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 143 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rapora göre, Ekim 2023'ten önceki dokuz aya kıyasla çocuk ölümleri yaklaşık yüzde 250 oranında artış göstermiştir.

Ölümler ve Yaralanmalar

UNICEF, bu süreçte yaşanan çocuk ölümleri ve yaralanmaları ile ilgili verileri paylaşarak, 7 Ekim 2023'ten önceki dokuz ayda yalnızca 41 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu tarihten sonraki dönemde ise 440'tan fazla Filistinli çocuğun gerçek mermiyle yaralandığı ifade edildi.

Çocukların Güvenliği ve Yaşadığı Korku

Raporda, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı. Çocuklar, mahallelerinde dolaşmaktan ya da okula gitmekten korkar hale gelmiş durumda. Aileler, her gün çocuklarının hayatlarından endişe ederek yaşıyor.

UNICEF'ten Acil Çağrı

UNICEF, çocukların ölüm ve yaralanmalarına yol açan şiddet eylemlerine derhal son verilmesi gerektiğini açıkladı. Uluslararası hukukta belirtilen yükümlülüklere uyulmasını isteyen UNICEF, ihtiyaç duyulanın kalıcı siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Catherine Russell'ın Açıklamaları

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Batı Şeria'daki çocukların yıllardır şiddete maruz kaldığını belirterek, "Filistinli çocukların okuldan eve dönerken gözaltına alındığına veya sokakta yürürken vurulduğuna dair sıkça duyuyoruz. Bu şiddetin artık sona ermesi gerekmektedir," dedi. Russell, çocukların ihtiyacının şiddetin derhal sona ermesi ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması olduğunu vurguladı.