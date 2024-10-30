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UNIFIL'den Çarpıcı Açıklama: Taraflardan 1701 Sayılı Karara Uymaları Talep Ediliyor

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan'da barış için 1701 sayılı karara uyulmasını istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:33
UNIFIL'den Çarpıcı Açıklama: Taraflardan 1701 Sayılı Karara Uymaları Talep Ediliyor

UNIFIL'den Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan'daki taraflardan, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına riayet etmelerini istedi.

Çatışmalar ve Güvenlik Sorunları

Video konferans aracılığıyla basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tenenti, barış gücünün sahada günlük olarak çatışmalara tanık olduğunu ve bu nedenle devriyelerin askıya alındığını dile getirdi.

Tenenti ayrıca, ekim ayında BM mülküne yönelik 30'dan fazla saldırı gerçekleştiğini ve bunlardan 20'sinin İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Mesajın Netliği

Tenenti, "Mesajımız çok net. Tarafların BMGK'nın 1701 sayılı kararına uymasını talep ediyoruz." diyerek, UNIFIL'in görev yetkisinde değişikliğin yalnızca BMGK tarafından alınan kararla yapılabileceğini vurguladı.

Nüfus Hareketliliği

Son olarak, Tenenti, Lübnan'ın güneyinden yaklaşık 500 bin kişinin ayrıldığını belirtmiş, bu durumun bölgedeki nüfusun önemli bir kısmını etkilediğini kaydetti.

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