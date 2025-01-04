UNIFIL: İsrail’in Gözlem Kulesini Yıkması Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

UNIFIL'den Şok Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yaptığı bir eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre, İsrail ordusu, UNIFIL malzemesi kullanarak Lübnan ordusuna ait bir gözlem kulesini yıktı.

Lebbune'de Yaşanan İhlal

UNIFIL, İsrail ordusuna ait bir buldozerin, Lebbune beldesinde Lübnan ile İsrail arasındaki çekilme hattını belirleyen mavi bir varili imha etmesinin yanı sıra, UNIFIL mevzilerinin yakınında bulunan gözlem kulesini de yıktığını bildirdi. Bu durum, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararına açıkça aykırı.

İhlal ve Çağrı

UNIFIL, tarafların, sivil mülk ve altyapıya zarar vermekten kaçınmaları gerektiğini ve çatışmaları tahrik edecek her türlü eylemden uzak durmalarını talep etti. Öte yandan, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ateşkes Anlaşmasının Önemi

Ateşkes anlaşması, Lübnan hükümetinin, Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail’e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesine engel olmasını ve İsrail’in de Lübnan’a karşı askeri saldırılarda bulunmamasını öngörüyor. Bu bağlamda, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor.

Buna rağmen, İsrail’in ateşkes ihlalleri sürüyor ve bugüne kadar yalnızca iki beldeden çekilmiş durumda.