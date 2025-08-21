DOLAR
40,94 0%
EURO
47,65 0,01%
ALTIN
4.395,54 0,22%
BITCOIN
4.660.863,97 0,45%

United ve Delta'ya 'penceresiz pencere kenarı' koltuk davası

United Airlines ve Delta Air Lines, penceresiz 'duvar kenarı' koltukları 'pencere kenarı' ücretiyle sattıkları iddiasıyla dava edildi; iade ve tazminat isteniyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:06
United ve Delta'ya 'penceresiz pencere kenarı' koltuk davası

United ve Delta'ya 'penceresiz pencere kenarı' koltuk davası

Yolculardan alınan ek ücretlerin iadesi ve tazminat talep edildi

United Airlines ve Delta Air Lines aleyhine açılan iki ayrı davada, hava yolu şirketlerinin yolculara sattıkları penceresiz koltukları, ödeme sırasında 'pencere kenarı' koltuk ücretiyle faturalandırdıkları öne sürüldü.

Davalar, The Hill gazetesinde yer alan habere dayanıyor. Dava dilekçelerinde, şirketlerin ödeme aşamasında bu koltukların gerçekte 'duvar kenarı' olduğunu belirtmediği ve böylece yolculardan ek ödeme aldığı iddia edildi.

Dilekçelerde, uçaklarda klima kanalları gibi çeşitli ekipmanlar nedeniyle penceresiz koltuk sıraları bulunabildiği, ancak bu durumun müşterilere açıkça bildirilmediği vurgulandı.

Davacılar, uçaktaki pencerelerin özellikle çocukları oyalamak, uçuş korkusu veya klostrofobi (kapalı yer korkusu) yaşayan yolcuları rahatlatmak gibi işlevleri bulunduğunu, bazı yolcuların ise 'sadece günlerini aydınlatacak bir güneş ışığı görmek' istediğini belirtti.

Her iki davada da, şirketlerden en az bir milyondan fazla müşteriden alınan ek ücretlerin iadesi talep edilirken, etkilenen yolcular için tazminat da istendi.

Haber kaynakları ve dava dilekçelerindeki iddialar, konuyla ilgili soruşturma ve yasal sürecin devam ettiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım