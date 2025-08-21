United ve Delta'ya 'penceresiz pencere kenarı' koltuk davası

Yolculardan alınan ek ücretlerin iadesi ve tazminat talep edildi

United Airlines ve Delta Air Lines aleyhine açılan iki ayrı davada, hava yolu şirketlerinin yolculara sattıkları penceresiz koltukları, ödeme sırasında 'pencere kenarı' koltuk ücretiyle faturalandırdıkları öne sürüldü.

Davalar, The Hill gazetesinde yer alan habere dayanıyor. Dava dilekçelerinde, şirketlerin ödeme aşamasında bu koltukların gerçekte 'duvar kenarı' olduğunu belirtmediği ve böylece yolculardan ek ödeme aldığı iddia edildi.

Dilekçelerde, uçaklarda klima kanalları gibi çeşitli ekipmanlar nedeniyle penceresiz koltuk sıraları bulunabildiği, ancak bu durumun müşterilere açıkça bildirilmediği vurgulandı.

Davacılar, uçaktaki pencerelerin özellikle çocukları oyalamak, uçuş korkusu veya klostrofobi (kapalı yer korkusu) yaşayan yolcuları rahatlatmak gibi işlevleri bulunduğunu, bazı yolcuların ise 'sadece günlerini aydınlatacak bir güneş ışığı görmek' istediğini belirtti.

Her iki davada da, şirketlerden en az bir milyondan fazla müşteriden alınan ek ücretlerin iadesi talep edilirken, etkilenen yolcular için tazminat da istendi.

Haber kaynakları ve dava dilekçelerindeki iddialar, konuyla ilgili soruşturma ve yasal sürecin devam ettiğini gösteriyor.