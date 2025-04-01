UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi: İdam Cezası Talebi

UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi Davasında İdam Cezası Talebi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione hakkında idam cezası talep edileceğini açıkladı. Bondi, Thompson'ı "masum bir adam ve iki küçük çocuğun babası" olarak tanımlarken, olayın "Amerika'yı şok eden önceden planlanmış, soğukkanlı bir suikast" olduğunu ifade etti.

Federal Savcılara Talimat Verildi

Bondi, açıklamalarında, dikkatli bir değerlendirmeden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemini yürütürken federal savcılara bu davada ölüm cezası talep etmeleri için talimat verdiğini belirtti.

Thompson'a Yönelik Saldırı

Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da katıldığı bir konferans sırasında, otelin girişinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. New York Polis Teşkilatı (NYPD), olayın hedefli bir saldırı olduğunu vurgularken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da katilin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Suikast Şüphelisi Mangione Gözaltında

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Maryland doğumlu ve Hawaii'de kayıtlı olan 26 yaşındaki Luigi Mangione'nin gözaltına alındığını duyurdu. Mangione'nin üzerinde silah susturucusu, sahte kimlikler ve "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla üretilmiş bir silah bulundu.

Devam Eden Soruşturma

NYPD başdedektifi Joseph Kenny, ele geçirilen kanıtların üzerinden soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, Mangione'nin bu işi "tek başına planladığına inandıklarını" ifade etti. Ardından Mangione'ye "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltildi.