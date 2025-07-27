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Üniversite Adayları 'Bir Tercih Festivali'nde Buluştu

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Bir Tercih Festivali' ile üniversite adayları bilinçli tercih yapma fırsatı buldu.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 15:55
Üniversite Adayları 'Bir Tercih Festivali'nde Buluştu

'Bir Tercih Festivali' Etkileyici Anlarla Gerçekleştirildi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite adaylarının tercih sürecini daha verimli, bilinçli ve motivasyon dolu hale getirmek için 'Bir Tercih Festivali' düzenledi.

Festivalde Öne Çıkan İsimler

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile birçok milletvekili ve uzman katıldı.

Gençlere Yönelik Değerli Öneriler

Programdaki konuşmacılar, gençlere kendi eğitim ve meslek hayatlarından örnekler sunarak, tercih sürecinde nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulundular.

Çeşitli Etkinlikler ve Danışmanlık Hizmetleri

Gençlerin kritik tercih dönemlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlenen festivalde; üniversite tercih danışmanlığı, birebir mentör görüşmeleri, üniversite tanıtım stantları ve ilham veren söyleşiler yapıldı.

İnteraktif Oturumlar ile Kariyer Planlama

Programda, kariyer planlaması, üniversite yaşamı ve tercih stratejileri üzerine interaktif oturumlar da gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, katılımcılara yönlendirme ve destek sağlamak amacıyla tasarlandı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite adaylarının tercih sürecini daha verimli...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite adaylarının tercih sürecini daha verimli, bilinçli ve motivasyon dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde "Bir Tercih Festivali" düzenledi. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sol 2), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sağ 2), İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce (solda), İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (sağda) ile çok sayıda milletvekili ve uzman katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite adaylarının tercih sürecini daha verimli...

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite adaylarının tercih sürecini daha verimli, bilinçli ve motivasyon dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde "Bir Tercih Festivali" düzenledi. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sol 2), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sağ 2), İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce (solda), İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (sağda) ile çok sayıda milletvekili ve uzman katıldı.

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