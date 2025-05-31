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Üniversite Öğrencileri, Köy Okulu Öğrencilerine Unutulmaz Bir Gün Yaşattı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, köy okulu çocukları için spor ve eğitim alanında unutulmaz projelere imza attı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:43
Üniversite Öğrencileri, Köy Okulu Öğrencilerine Unutulmaz Bir Gün Yaşattı

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinden Anlamlı Projeler

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi çerçevesinde iki öğrenciye sosyal sorumluluk projesi geliştirmelerini istedi. Emirhan Karaset'in "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi" ve Hakan Çimen'in "Bir Pota Bin Gülümse Projesi" adı altında gerçekleştirdikleri projeler, Azdavay ilçesindeki Çocukören Köyü İlkokulu'nda hayata geçti.

Okula Kitap ve Spor Alanı Hizmeti

Üniversite öğrencileri, okulda bir kütüphane oluşturup 400 kitap hediye ederken, spor alanını da desteklemek amacıyla bir basketbol potası ve futbol kalesi yaptılar. Ayrıca, öğrencilere futbol ve basketbol topları armağan ettiler. Etkinlik sonunda çocuklarla birlikte maç yaparak oyunlar oynadılar ve onlara çeşitli hediyeler dağıttılar.

Projelerin Anlamı ve Öğrencilerin Duyguları

Doç. Dr. Erol Tekin, bu projelerin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Köy okulunda okuyan çocuklar çok mutlu oldu. Öğrencilerimiz, bu proje ile köy okulunun önemli dezavantajlarından olan spor alanı ve kütüphane eksikliğini giderdi. Güzel bir etkinlik oldu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Hakan Çimen ise, "Bu projeyi yaparken köy okulundaki çocukların spor alanındaki eksiklerini fark ettik. Çocukların kendilerine ait bir kale ve potası olsun istedik. Onlarla birlikte uçurtma uçurmak, futbol ve basketbol oynamak çok güzeldi." dedi.

Emirhan Karaset, projesini çocuklara nitelikli bir eğitim sunmak amacıyla geliştirdiğini açıklayarak, "Bu projeyle çocukların kitap okuma ve ders yapma alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefledik. Onlar da bize papatyalardan taç yapıp hediye ettiler." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik...

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin birçok hayalini gerçekleştirdi. Bu kapsamda "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi"ni hazırlayan Emirhan Karaset ile "Bir Pota Bin Gülümse Projesi"ni hazırlayan Hakan Çimen, Azdavay ilçesinde bulunan Çocukören Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik...

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin birçok hayalini gerçekleştirdi. Bu kapsamda "Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi"ni hazırlayan Emirhan Karaset ile "Bir Pota Bin Gülümse Projesi"ni hazırlayan Hakan Çimen, Azdavay ilçesinde bulunan Çocukören Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

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