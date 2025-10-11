Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

YÖK'ün "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu" taslağı, başarılı öğrencilere 4 yıllık programı 3 yılda tamamlama seçeneği sunuyor; şartlar taslak aşamasında.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:42
Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ün Yeni Modeli Ne Getiriyor

Milyonlarca öğrenci ve adayın merakla beklediği "Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor?" sorusuna ilişkin gelişmeler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklanan "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu" kapsamında somutlaştırılıyor. YÖK'ün üzerinde çalıştığı düzenleme, dört yıllık lisans programlarında başarılı ve istekli öğrenciler için bir yıllık kazanım öngörüyor.

3 Yılda Üniversite Diploması Nasıl Alınacak?

Bu düzenleme, tüm öğrencilere zorunlu bir uygulama getirmiyor; aksine belirli kriterleri karşılayan öğrencilere sunulan bir seçenek olarak tasarlanıyor. Modelin temelinde ders programlarının sadeleştirilmesi ve AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) yükünün yeniden yapılandırılması bulunuyor. Amaç, öğrencileri gereksiz ders yükünden kurtarmak ve temel alan derslerine yoğunlaşmalarını sağlamak.

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Bu sayede, derslerini başarıyla tamamlayan ve belirlenen kredi miktarını erken dolduran öğrenciler bir yıl kazanarak mezun olabilecekler.

Kimler 3 Yılda Mezun Olabilecek?

YÖK'ün taslak çalışmasında öne çıkan şartlar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte üzerinde durulan kriterler şunlar:

Yüksek Not Ortalaması (GPA): Öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 veya daha yüksek bir genel not ortalamasına sahip olmaları bekleniyor.

Dersten Kalmamak: Eğitim süresi boyunca herhangi bir dersten başarısız olmamak veya ders tekrarı yapmamış olmak önemli bir koşul olacak.

Üstten Ders Almak: Öğrencilerin, üniversite yönetmeliklerine uygun şekilde üst dönemlerden ders alarak kredi yüklerini erken tamamlamaları gerekecek.

İsteklilik: Sistem tamamen gönüllülük esasına dayanacak; sadece isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Hangi Bölümler Kapsamda?

YÖK'ün ilk değerlendirmelerine göre, bu esnek model öncelikle teorik ağırlıklı programlarda uygulanması planlanıyor; örneğin mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, fen-edebiyat ve sosyal bilimler fakülteleri öne çıkıyor.

Öte yandan, eğitim süresi ve staj zorunlulukları kanunlarla belirlenmiş olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk gibi uygulamalı ve klinik eğitimin kritik olduğu bölümlerin bu düzenlemenin dışında tutulması bekleniyor.

Not: Yapısal reform taslağı hâlâ çalışılma aşamasında; kesin uygulama kuralları ve kriterler YÖK tarafından netleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu
2
Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi: Mezunlar Sağlıkta Çözüm Üretiyor
3
Batman TÜGVA İcathane'de 2025-2026 Eğitim Dönemi Başladı
4
Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı
5
Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar
6
Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi — Mardin'de "analara ağlamayacak" Türkiye mesajı
7
Hizbullah'dan Net Uyarı: 'İç Savaşa Dönse Bile Silahlarımızı Bırakmayacağız'

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?