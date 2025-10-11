Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ün Yeni Modeli Ne Getiriyor

Milyonlarca öğrenci ve adayın merakla beklediği "Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor?" sorusuna ilişkin gelişmeler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklanan "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu" kapsamında somutlaştırılıyor. YÖK'ün üzerinde çalıştığı düzenleme, dört yıllık lisans programlarında başarılı ve istekli öğrenciler için bir yıllık kazanım öngörüyor.

3 Yılda Üniversite Diploması Nasıl Alınacak?

Bu düzenleme, tüm öğrencilere zorunlu bir uygulama getirmiyor; aksine belirli kriterleri karşılayan öğrencilere sunulan bir seçenek olarak tasarlanıyor. Modelin temelinde ders programlarının sadeleştirilmesi ve AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) yükünün yeniden yapılandırılması bulunuyor. Amaç, öğrencileri gereksiz ders yükünden kurtarmak ve temel alan derslerine yoğunlaşmalarını sağlamak.

Bu sayede, derslerini başarıyla tamamlayan ve belirlenen kredi miktarını erken dolduran öğrenciler bir yıl kazanarak mezun olabilecekler.

Kimler 3 Yılda Mezun Olabilecek?

YÖK'ün taslak çalışmasında öne çıkan şartlar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte üzerinde durulan kriterler şunlar:

Yüksek Not Ortalaması (GPA): Öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 veya daha yüksek bir genel not ortalamasına sahip olmaları bekleniyor.

Dersten Kalmamak: Eğitim süresi boyunca herhangi bir dersten başarısız olmamak veya ders tekrarı yapmamış olmak önemli bir koşul olacak.

Üstten Ders Almak: Öğrencilerin, üniversite yönetmeliklerine uygun şekilde üst dönemlerden ders alarak kredi yüklerini erken tamamlamaları gerekecek.

İsteklilik: Sistem tamamen gönüllülük esasına dayanacak; sadece isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Hangi Bölümler Kapsamda?

YÖK'ün ilk değerlendirmelerine göre, bu esnek model öncelikle teorik ağırlıklı programlarda uygulanması planlanıyor; örneğin mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, fen-edebiyat ve sosyal bilimler fakülteleri öne çıkıyor.

Öte yandan, eğitim süresi ve staj zorunlulukları kanunlarla belirlenmiş olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk gibi uygulamalı ve klinik eğitimin kritik olduğu bölümlerin bu düzenlemenin dışında tutulması bekleniyor.

Not: Yapısal reform taslağı hâlâ çalışılma aşamasında; kesin uygulama kuralları ve kriterler YÖK tarafından netleştirilecek.