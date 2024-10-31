Ünlü İsimlerden Kamala Harris'e Destek

Ünlü İsimlerden Destek Açıklaması

ABD'de eski California Valisi Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'e desteklerini açıkladı. İki ünlü isim sosyal medya hesaplarından desteklerini duyurarak dikkat çekti.

Arnold Schwarzenegger'in Açıklamaları

Schwarzenegger, X platformunda yaptığı paylaşımda siyasetten hoşlanmadığını ve çoğu siyasetçiye güvendiğini dile getirdi. Eski Cumhuriyetçi olduğunu hatırlatan Schwarzenegger, "Size karşı dürüst olayım: Şu anda iki partiyi de sevmiyorum." dedi.

Trump’ın seçilmesi durumunda Amerika’nın daha fazla bölüneceğini savunan Schwarzenegger, insanların öfkeden başka bir şey elde edemeyeceğini vurguladı. "Cumhuriyetçi olmadan önce her zaman Amerikalı olacağım. Bu nedenle bu hafta Kamala Harris ve Tim Walz'a oy veriyorum." açıklamasında bulundu.

Jennifer Aniston'ın Oy Tercihi

Jennifer Aniston ise Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, erken oy verme döneminde Harris ve Walz’a oy verdiğini belirtti. Aniston, sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, "akıl sağlığı" için oy verdiğini söyledi.

Korku, kaos ve demokrasilere yönelik saldırılara son vermek için birleştirici bir lider arayışında olduğunu ifade eden Aniston, Harris ve Walz’a "gururla" oy verdiğini açıkladı.