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Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Kritik sağlık riski nedeniyle ünlü meyve suyu markasının ürünleri acil geri çağırıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:46
Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Ünlü Meyve Suyu Markası Gerçekleştirdiği Acil Geri Çağırma ile Gündemde!

Tarım Bakanlığı, sağlığa tehlike arz eden gıdaların tespit çalışmalarını sürdürürken, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen popüler bir meyve suyu markası hakkında önemli bir karar alındı. Bu ünlü markanın ürünlerinde ciddi bir sağlık riski tespit edilmesi üzerine acil geri çağırma operasyonu başlatıldı. Yetkililer ve firma, tüketicilere "sakın içmeyin!" uyarısında bulundu.

ABD'de Meyve Suyu Tehlikesi

ABD'nin önde gelen meyve suyu üreticisi olan S. Martinelli & Company, Kaliforniya merkezli olarak ürettiği elma sularında insan sağlığı için potansiyel risk taşıyan bir maddeye rastlanmasının ardından alarma geçti. Şirket, tedbir amaçlı olarak binlerce kasayı bulan ürünlerini geri çekme kararı aldı.

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Meyve Suyundaki Tehlike: Küf Zehiri

Söz konusu tehlikenin kaynağı olarak, "patulin" adı verilen toksik bir madde açıklandı. Özellikle elmalarda gelişen bazı küf türleri tarafından doğal olarak üretilen bu madde, bir mikotoksin olarak bilinmekte. Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de yaptığı açıklamada, S. Martinelli & Company'nin elma sularında patulin kontaminasyonu şüphesini doğruladı.

Hangi Ürünler Geri Çağırıldı?

S. Martinelli & Company'nin geri çağırma kararı, toplamda 28 farklı eyalette satılan 7.234 kutu ürünü kapsıyor. Bu sayı, yaklaşık 173 bin 616 adet 10 oz (yaklaşık 295 ml) cam şişe elma suyuna denk geliyor. Geri çağrılan ürünler, beyaz metal vidalı kapaklı, şeffaf veya yarı saydam cam şişelerde satışa sunulmuştu. Her pakette 4 şişe, her kasada ise 6 paket bulunuyor.

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Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

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