Ünlü Ressam Mustafa Ayaz Hayatını Kaybetti

84 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ülkemizin çağdaş resim sanatının duayen isimlerinden biri olan Mustafa Ayaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti.

Cenazesi Yarın Kocatepe Camisi'nde

AA'nın aldığı bilgilere göre, sanatçının cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Sanat Hayatı ve Eğitim Süreci

Mustafa Ayaz, 1938 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Kabataş köyü'nde dünyaya geldi. Çocukluğu zorluklarla geçtiği için ilkokula 10 yaşında başladı. 1953 yılında Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'nde resim yeteneğiyle dikkat çekerek, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümünü kazandı.

Mezun olduktan sonra bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümüne girdi ve 1963'te mezun oldu. Üç yıl boyunca Çorum'da resim öğretmenliği yaptıktan sonra, 1966 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde asistanlık yapmaya başladı. 1984'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçerek emekliliğine kadar burada resim hocalığı yaptı.

Kendi Atölyesinde Sanatını Sürdürdü

1988 yılından itibaren kendi atölyesinde sanatıyla ilgilenen Ayaz, yurt içinde 60'tan fazla kişisel sergi açtı ve 19 ödül sahibi oldu. Ayrıca, Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi ülkelerde karma sergi ve bienallere katıldı.

Mustafa Ayaz'ın 400’den fazla eseri yabancı koleksiyonlarda, 4 bine yakın eseri ise yerli koleksiyonlarda yer almaktadır. 2007 yılında Ankara Balgat’ta kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi',nde 1960-2020 yılları arasında ürettiği eserler sergilenmektedir.