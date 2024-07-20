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Ünlü tiyatrocu Şener Kökkaya vefat etti!

Tiyatro sanatçısı ünlü oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında Adana’da hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 18:01
Ünlü tiyatrocu Şener Kökkaya vefat etti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak acı haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şener Kökkaya’nın 82 yaşında hayatını kaybettiğini açıklayan bakanlık, taziye mesajı da yayımladı. 

Birçok dizi ve filmde rol alan tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya’nın vefatına duyulan üzüntüyü vurgulayan bakanlık, hayatını kaybeden sanatçıya Allah’tan rahmet diledi. Aile ve yakınlarına ise başsağlığı diledi. 

Aktarılan bilgilerde cenazenin yarın saat 17.00’de Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 

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