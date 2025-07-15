Ünlü Yazar Pınar Kür Hayatını Kaybetti

Pınar Kür'ün Vefatı
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, yazar ve çevirmen Pınar Kür, 15 Nisan 1945'te Bursa'da hayata gözlerini açtı ve son nefesini verdi. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olan Kür, sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.
Eğitim ve Kariyer Yolculuğu
Pınar Kür, liseyi Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini ABD'deki Queens College ile Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdü. Doktorasını Fransa'da Sorbon Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" üzerine yaptı.
1971-1973 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak görev alan Kür, yazarlık kariyerine tiyatro ile başladı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlandı. Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergilerinde eserleri yer aldı.
Öne Çıkan Eserleri ve Başarıları
Akademik serüvenine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. 1979'da yayımlanan "Yarın Yarın" romanıyla edebiyatta dikkatleri üzerine çeken Pınar Kür, 1984'te "Akışı Olmayan Sular" eseriyle Sait Faik Hikaye Armağanı'na layık görüldü.
2013'te Ankara Öykü Günleri kapsamında "Onur Ödülü"ne değer bulunan Kür'ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda yer alıyor.
Pınar Kür'ün Can Kolukısa ile evliliğinden Emrah Kolukısa adında bir oğlu dünyaya geldi.
Öne Çıkan Eser ve Çevirileri
Pınar Kür'ün kaleme aldığı bazı eserler:
- Yarın Yarın
- Küçük Oyuncu
- Asılacak Kadın
- Bitmeyen Aşk
- Bir Cinayet Romanı
- Sonuncu Sonbahar
- Cinayet Fakültesi
- Sadık Bey
- Bir Deli Ağaç
- Hayalet Hikayeleri
- Aşkın Sonu Cinayettir
Çevirileri arasında ise şunlar bulunmaktadır:
- Theo'ya Mektuplar
- Vişnenin Cinsiyeti
- Bağla Şu İşi
- Aç Sınıfın Laneti
- Ademden Önce
- Tutku
- Yabancı Kucak
- Geniş Geniş Bir Deniz
- Dalda Duran Kuşlar
- Günaydın Geceyarısı
- Karanlıkta Yolculuk
- Dörtlü
- Karanlıkta Kahkaha
- Şaklaban
- Ailenin Laneti
- Yunus İnsanlar
- Doğmamış Çocuğa Mektup
- Durulmayan Bir Kafa
Pınar Kür, edebiyat alanında bıraktığı derin iz ve eserleriyle her zaman anılacak.
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi. Yazar Pınar Kür, 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali ödülleri için düzenlenen törene katılmıştı. (Berk Özkan - 19.04.2008)
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi. Yazar Pınar Kür, 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali ödülleri için düzenlenen törene katılmıştı. (Berk Özkan - 19.04.2008)