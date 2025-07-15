Ünlü Yazar Pınar Kür Hayatını Kaybetti

Pınar Kür'ün Vefatı

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, yazar ve çevirmen Pınar Kür, 15 Nisan 1945'te Bursa'da hayata gözlerini açtı ve son nefesini verdi. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olan Kür, sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.

Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

Pınar Kür, liseyi Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini ABD'deki Queens College ile Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdü. Doktorasını Fransa'da Sorbon Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" üzerine yaptı.

1971-1973 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak görev alan Kür, yazarlık kariyerine tiyatro ile başladı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlandı. Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergilerinde eserleri yer aldı.

Öne Çıkan Eserleri ve Başarıları

Akademik serüvenine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. 1979'da yayımlanan "Yarın Yarın" romanıyla edebiyatta dikkatleri üzerine çeken Pınar Kür, 1984'te "Akışı Olmayan Sular" eseriyle Sait Faik Hikaye Armağanı'na layık görüldü.

2013'te Ankara Öykü Günleri kapsamında "Onur Ödülü"ne değer bulunan Kür'ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda yer alıyor.

Pınar Kür'ün Can Kolukısa ile evliliğinden Emrah Kolukısa adında bir oğlu dünyaya geldi.

Öne Çıkan Eser ve Çevirileri

Pınar Kür'ün kaleme aldığı bazı eserler:

Yarın Yarın

Küçük Oyuncu

Asılacak Kadın

Bitmeyen Aşk

Bir Cinayet Romanı

Sonuncu Sonbahar

Cinayet Fakültesi

Sadık Bey

Bir Deli Ağaç

Hayalet Hikayeleri

Aşkın Sonu Cinayettir

Çevirileri arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Theo'ya Mektuplar

Vişnenin Cinsiyeti

Bağla Şu İşi

Aç Sınıfın Laneti

Ademden Önce

Tutku

Yabancı Kucak

Geniş Geniş Bir Deniz

Dalda Duran Kuşlar

Günaydın Geceyarısı

Karanlıkta Yolculuk

Dörtlü

Karanlıkta Kahkaha

Şaklaban

Ailenin Laneti

Yunus İnsanlar

Doğmamış Çocuğa Mektup

Durulmayan Bir Kafa

Pınar Kür, edebiyat alanında bıraktığı derin iz ve eserleriyle her zaman anılacak.

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi. Yazar Pınar Kür, 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali ödülleri için düzenlenen törene katılmıştı. (Berk Özkan - 19.04.2008)

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi. Yazar Pınar Kür, 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali ödülleri için düzenlenen törene katılmıştı. (Berk Özkan - 19.04.2008)