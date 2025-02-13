UNRWA, Gazze'de Ateşkes Sürecinde Sağladığı Yardımları Açıkladı

UNRWA, Gazze'deki Faaliyetlerini ve Yardımları Paylaştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı. Ajansın raporuna göre, ateşkes süresince 1750 kamyon insani yardım malzemesi Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Gıda ve Sağlık Yardımları

Ateşkesin başlangıcından bu yana 1,5 milyon insana gıda yardımı ulaştırıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra, sağlık ekipleri 9 Şubat 2025 tarihine kadar 226 binden fazla sağlık hizmeti sunmayı başardı. Özellikle 14 binden fazla doğum sonrası ve yüksek risk altındaki hamile kadın, bakım hizmetlerinden faydalandı. 8 bin 850'den fazla hastaya diş ve ağız sağlığı hizmeti verilirken, yaklaşık 4 bin 350 hastaya da fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti sağlandı.

Yer Değiştirme ve Barınma İhtiyaçları

Netzarim Koridoru'nun geçişlere açılması ile birlikte, 19 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar en az 586 bin kişinin güneyden kuzeye, 56 bin kişinin ise kuzeyden güneye geçtiği kaydedildi. UNRWA'nın açıklamasına göre, 9 Şubat itibarıyla Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için Gazze dışındaki farklı noktalarda yaklaşık 5 bin 900 kamyona eşdeğer yardım malzemesi bekleniyor.

Barınma ihtiyacı da göz önüne alındığında, UNRWA'nın Gazze genelinde sahip olduğu 120 barınakta yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı ifade edildi. Ateşkes sürecinden bu yana, Gazze kentinde 7, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise 30 yeni acil durum barınağı açıldı ve bölgeye 9 bin 500'ün üzerinde çadır ile binlerce battaniye, yastık ve mutfak malzemesi gönderildi.

İsrail'in Operasyonları

UNRWA'nın raporunda, İsrail'in 21 Ocak 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların, "İkinci İntifada'dan bu yana Batı Şerhi'ye yönelik en uzun süre devam eden saldırılar" olduğuna dikkat çekildi.