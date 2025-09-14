UNRWA: Gazze ve Cibaliya'dan Göç Eden Binlerce Filistinli Temiz Suya Erişemiyor

UNRWA: Gazze ve Cibaliya'dan göç edenler temiz suya erişemiyor

BM ajansı, yoğun yerinden edilme ve insani kriz uyarısı yaptı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze kenti ve çevresine yönelik saldırıları sonucu yaşanan yerinden edilmelerin boyutunun hızla arttığını duyurdu.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerleri, çok katlı binalar ve BM okullarının sistematik olarak hedef alındığını ve bunun sonucunda yerinden edilen Filistinli sayısında belirgin bir artış meydana geldiğini belirtti.

Açıklamada, Gazze kenti ile Cibaliya Mülteci Kampı'nı terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinlinin şu anda temiz su, sanitasyon ve güvenlikten yoksun şekilde aşırı kalabalık kamplarda ve derme çatma çadırlarda yaşadığı vurgulandı.

Olayların seyrine ilişkin olarak, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdiği; İsrail ordusunun 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlattığı hatırlatıldı.

Ayrıca UNRWA'nın açıklamasında, İsrail ordusunun 5 Eylül'den itibaren kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için çok katlı binaları hedef almaya başladığı ve şu ana kadar çok katlı en az 10 binaya saldırı düzenlendiği bilgisi yer aldı. Bu saldırılar nedeniyle söz konusu binalarda yaşayan Filistinli ailelerin evsiz kaldığı kaydedildi.

UNRWA, devam eden operasyonların insani ihtiyaçları daha da derinleştirdiğine işaret ederek, acil su, sanitasyon ve güvenli barınma desteğine olan ihtiyacın büyüdüğünü belirtti.