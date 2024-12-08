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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Gazze Uyarısı: Cezasızlık Küresel Bir Tehdit Oluyor

Lazzarini, Gazze'deki cezasızlığın uluslararası düzeyde tehlike yarattığını vurguladı ve eyleme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:20
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Gazze Uyarısı: Cezasızlık Küresel Bir Tehdit Oluyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Cezasızlık Uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuk kurallarının ihlali ve bu ihlallerin cezasız kalmasının neden olduğu sonuçlar konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Tehlikeli Bir Küresel Emsal

Lazzarini, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen bir toplantıda, "Daha önce hiç görülmediği kadar cezasızlık krizinin yaşandığına inanıyorum. Her şey gözlerimizin önünde cereyan ediyor ve eyleme geçme eksikliği bu durumu daha da kötüleştiriyor," dedi.

Gazze'deki cezasızlığın, sadece yerel düzeyde değil, uluslararası alanda da tehlikeli neticelere yol açabileceğini vurgulayan Lazzarini, bu durumun global güvenliği tehdit ettiğinin altını çizdi. Cezasızlığın, hem hukuk sistemi hem de uluslararası ilişkiler açısından tehlikeli bir emsal oluşturduğuna dikkat çekti.

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