UNRWA: Mısır ve Ürdün Depoları Doldu — Gazze İçin 6 Bin Tır Hazır

UNRWA, Mısır ve Ürdün depolarının dolu olduğunu ve Gazze'ye yaklaşık 6 bin tır yardım göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:36
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Mısır ve Ürdün'deki depolarının dolu olduğunu ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin tır yardım göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının UNRWA'ya ait insani yardımlarının Gazze'ye girişine koyduğu yasak kaldırılmalıdır" ifadesine yer verdi ve "Kara yoluyla hayat kurtarıcı yardımların girişine izin verilmesi gerekmektedir." çağrısında bulundu.

Depolar ve dağıtım kapasitesi

Açıklamada, ajansın yardımların güvenli ve geniş çaplı dağıtımı için etkin bir sisteme sahip olduğuna dikkat çekildi. UNRWA, Mısır ve Ürdün'deki depoların dolu olduğunu ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin tır yardım yüklemeye hazır olduğunu kaydetti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu ve tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti. Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

