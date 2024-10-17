UNRWA'ya Destek İçin 123 Ülke Bir Araya Geldi

BM Üyesi 123 Ülkeden UNRWA'ya Destek Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 123 ülke, İsrail'in BM Yakın Doğu Bölgesi'ndeki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik faaliyetlerinden duydukları derin endişeyi vurgulayarak ajansa desteğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi Önünde Açıklama Yapıldı

Bu ülkelere ait temsilciler, aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da bulunduğu bir grup, BM Güvenlik Konseyi önünde basına önemli açıklamalarda bulundu.

UNRWA'nın Önemi ve Filistin'deki Durum

Grup adını temsil eden Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Mahmoud Daifallah, "İsrail'in UNRWA’ya karşı attığı adımlardan derin endişe duyuyoruz. Ajansın insani yardım operasyonlarının engellenmesi kabul edilemez, Gazze'de yaşanan durum ise insanlık krizini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Kritik Rolü

Daifallah, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı yardımların "bel kemiği" olduğunu belirterek, ajansın vazgeçilmez bir kaynak olduğunu vurguladı.

Kuveyt Temsilcisinin Değerlendirmesi

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık Albanai, "UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasının ciddi insani, siyasi ve güvenlik sorunlarına yol açacağını hatırlatıyoruz" dedi. Albanai, ajansın çalışanlarına teşekkür ederken, UNRWA'nın faaliyetlerini takdir etmenin önemine de dikkat çekti.

Filistin Temsilcisinden Destek Çağrısı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 123 ülkenin bir araya gelerek güçlü bir mesaj vermesinin altını çizdi. Mansur, "UNRWA bizim için vazgeçilemez. Savunmaya devam edeceğiz ve Genel Kurul'dan aldığı gücü sürdürecek" diyerek üye ülkelere teşekkür etti. Ayrıca, UNRWA’nın BM ve çok uluslu sistemin en başarılı hikayelerinden biri olduğunu ifade etti.