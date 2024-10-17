UNRWA'ya Destek İçin 123 Ülke Bir Araya Geldi

BM üyesi 123 ülke, UNRWA'ya destek verdiklerini açıkladı ve İsrail'in ajansa yönelik faaliyetlerini endişe ile karşıladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:55
UNRWA'ya Destek İçin 123 Ülke Bir Araya Geldi

BM Üyesi 123 Ülkeden UNRWA'ya Destek Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 123 ülke, İsrail'in BM Yakın Doğu Bölgesi'ndeki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik faaliyetlerinden duydukları derin endişeyi vurgulayarak ajansa desteğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi Önünde Açıklama Yapıldı

Bu ülkelere ait temsilciler, aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da bulunduğu bir grup, BM Güvenlik Konseyi önünde basına önemli açıklamalarda bulundu.

UNRWA'nın Önemi ve Filistin'deki Durum

Grup adını temsil eden Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Mahmoud Daifallah, "İsrail'in UNRWA’ya karşı attığı adımlardan derin endişe duyuyoruz. Ajansın insani yardım operasyonlarının engellenmesi kabul edilemez, Gazze'de yaşanan durum ise insanlık krizini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Kritik Rolü

Daifallah, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı yardımların "bel kemiği" olduğunu belirterek, ajansın vazgeçilmez bir kaynak olduğunu vurguladı.

Kuveyt Temsilcisinin Değerlendirmesi

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık Albanai, "UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasının ciddi insani, siyasi ve güvenlik sorunlarına yol açacağını hatırlatıyoruz" dedi. Albanai, ajansın çalışanlarına teşekkür ederken, UNRWA'nın faaliyetlerini takdir etmenin önemine de dikkat çekti.

Filistin Temsilcisinden Destek Çağrısı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 123 ülkenin bir araya gelerek güçlü bir mesaj vermesinin altını çizdi. Mansur, "UNRWA bizim için vazgeçilemez. Savunmaya devam edeceğiz ve Genel Kurul'dan aldığı gücü sürdürecek" diyerek üye ülkelere teşekkür etti. Ayrıca, UNRWA’nın BM ve çok uluslu sistemin en başarılı hikayelerinden biri olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 18 Ekim 2024
2
Hizbullah, İsrail'in Kuzeyini Hedef Aldı
3
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Önemli Açıklama: 'Haberler Yanlış'
4
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ve Katarlı Bakan el-Hatır Görüştü
5
Netflix Üçüncü Çeyrek Raporunu Açıkladı
6
Baptist Hastanesi Katliamı: Bir Yıl Sonra Ağır İthamlar
7
Tunus’ta 70 Türk Firmasının Katılımıyla Tekstil Fuarı Başladı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL