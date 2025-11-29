Ünsal Hayal 31 yıl sonra gazi olduğu Cizre'yi ziyaret etti

Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, 1994'te gazi olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesini ziyaret ederek o anların yaşandığı noktayı gezdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:11
Ünsal Hayal 31 yıl sonra gazi olduğu Cizre'yi ziyaret etti

Ünsal Hayal 31 yıl sonra gazi olduğu Cizre'yi ziyaret etti

Şırnak'ta duygusal buluşma: Sokaklar değişse de anılar taze kaldı

Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, 1994 yılında gazi olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir gezi gerçekleştirdi.

Hayal, ziyaret sırasında Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte ilçede o anların yaşandığı yeri aradı. Sokaklardaki değişime rağmen, arayış sürerken karşılarına bir Cizreli vatandaş çıktı.

Vatandaş, o dönemde başkomiser olan Hayal’i tanıyarak, çatışmanın yaşandığı noktayı gösterdi. Ziyaret, geçmişe dair izlerin ilçede hâlâ canlı olduğunu gösterdi.

POLİS ÖZEL HAREKAT BAŞKANI ÜNSAL HAYAL, 1994’TE GAZİ OLDUĞU ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNİ...

POLİS ÖZEL HAREKAT BAŞKANI ÜNSAL HAYAL, 1994’TE GAZİ OLDUĞU ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNİ GEZDİ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?