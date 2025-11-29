Ünsal Hayal 31 yıl sonra gazi olduğu Cizre'yi ziyaret etti

Şırnak'ta duygusal buluşma: Sokaklar değişse de anılar taze kaldı

Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, 1994 yılında gazi olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir gezi gerçekleştirdi.

Hayal, ziyaret sırasında Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte ilçede o anların yaşandığı yeri aradı. Sokaklardaki değişime rağmen, arayış sürerken karşılarına bir Cizreli vatandaş çıktı.

Vatandaş, o dönemde başkomiser olan Hayal’i tanıyarak, çatışmanın yaşandığı noktayı gösterdi. Ziyaret, geçmişe dair izlerin ilçede hâlâ canlı olduğunu gösterdi.

POLİS ÖZEL HAREKAT BAŞKANI ÜNSAL HAYAL, 1994’TE GAZİ OLDUĞU ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNİ GEZDİ.