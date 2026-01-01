Uraloğlu: 2025'te 283 milyon yolcuya konforlu ve güvenli ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, demiryolu taşımacılığının 2025 performansını değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, sektörde hem yolcu hem de yük taşımacılığında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

Yolcu ve yük taşımacılığında 2025 sonuçları

Bakan Uraloğlu, "2025 yılında yüksek hızlı, anahat, bölgesel ve kent içi hatlarda yaklaşık 283 milyon yolcumuza konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sağladık. 85,6 milyon olan Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcumuza hizmet verdik" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, yolcu taşımacılığında 2026 yılında yüzde 7 oranında büyüme öngördüklerini belirtti.

Aynı dönemde yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yüksek hızlı trenlerdeki hareketlilik

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı demiryolu işletmeciliğinin 2009'daki Ankara-Eskişehir hattı ile başladığını ve bugün 2 bin 251 kilometrelik hatta ulaştığını hatırlattı. Uraloğlu, "2025 yılı boyunca 12 milyondan fazla yolcu yüksek hızlı trenlerimizi tercih etti" dedi.

En yoğun hatlar arasında Ankara-İstanbul (yaklaşık 6 milyon yolcu), İstanbul-Konya-Karaman (yaklaşık 2 milyon) ve Ankara-Konya-Karaman (yaklaşık 1 milyon 750 bin) yer aldı.

Kent içi demiryolu taşımacılığı

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen kent içi hatlardaki hareketliliği şu şekilde özetledi: "Söz konusu dönemde Marmaray hattında 220 milyondan fazla, Başkentray hattında 25 milyondan fazla, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nda 12 milyon ve Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı’nda 4 milyondan fazla yolcumuza hizmet sunduk. Böylece kent içi demiryolu taşımacılığı kapsamında toplam 262 milyon yolcuya hizmet verdik."

Demiryolunda dijitalleşme ve YTP Projesi

Bakan, dijitalleşme vizyonu kapsamında Yolcu Taşıma Platformu (YTP Projesi) hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, "Bu sayede dijital biletleme ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir entegre yapı altında topladık. YTP projemiz, 2025 Yılı Türkiye Bilişim Ödülleri’nde birincilik elde ederek başarısını taçlandırdı" dedi.

Platform ile bilet satışları, rezervasyon işlemleri ve müşteri talepleri tek merkezden yürütülmeye başlandı; dijital bilet ve QR kodlu kontrol sistemleri uygulamaya alındı ve T.C. Kimlik Kartı okuma sistemi ile trene kabul süreçleri hızlandırıldı. Bu yeniliklerle yolcu deneyiminin önemli ölçüde iyileştiği vurgulandı.

2025 yılında toplam bilet satışlarının %45'i mobil uygulama, %24'ü web sitesi üzerinden gerçekleşirken, yüksek hızlı trenlerde bilet satışlarının %89,7'si dijital kanallar aracılığıyla yapıldı.

