Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli

Tören programı ve kapsam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da yarın Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarının yanı sıra Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı–Avlanbeli kesimlerinin resmi açılış törenlerine katılacak. Bakan Uraloğlu, ayrıca Elmalı–Finike yolu kapsamında inşa edilecek Avlanbeli–Finike arasının temel atma törenini de gerçekleştirecek.

Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşakları

Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı, Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve şehir merkezine giden ana aksların kesişim noktasında yer alıyor. Proje, 332 metre uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak tamamlandı.

Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı ise Antalya şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan aks üzerinde, 360 metre uzunluğunda ve aynı standartta hizmete alındı. Her iki proje de hemzemin kavşak modelinden farklı seviyeli kavşak standardına yükseltildi.

Uraloğlu, projeyle ilgili şunları ifade etti: "Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı ile ana aksların kesişim noktasında yer alan ve Antalya Şehir Hastanesine de erişim sağlaması bakımından her gün ortalama 95 bin 500 araç geçişinin olduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlattık. Hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakıp trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık. Burdur-Antalya ve Korkuteli-Antalya arasında transit geçiş imkanı tesis ettiğimiz kavşağımız ile kavşak geçiş süresini 7 dakikadan 1 dakikaya düşürdük."

Sanayi kavşağında ise günlük ortalama 58 bin 500 araç geçişi yaşanıyor; Uraloğlu, burada kavşak geçiş süresini 4 dakikadan 1 dakikaya indirdiklerini belirtti ve bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde rahatlattıklarını vurguladı.

Bakan, Kepezüstü ve Sanayi kavşaklarının sağladığı yıllık tasarrufları şöyle özetledi: zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacak; karbon salınımı ise 638 ton azalacak.

Elmalı–Finike yolu: 60 kilometrelik bölünmüş yol hedefi

Elmalı–Finike yolu projesinde Uraloğlu, "Cumartesi günü 7 kilometrelik Elmalı Şehir Geçişi'ni ve Avlanbeli'ne kadar uzanan 22 kilometrelik kesimini kapsayan toplam 29 kilometre uzunluğundaki Elmalı-Avlanbeli kesimini hizmete sunacağız. Avlanbeli-Finike arasının da 31 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltmek amacıyla temelini atacağız." bilgisini verdi.

Elmalı–Avlanbeli arasındaki 29 kilometrelik kesimin tamamlanmasıyla birlikte, Avlanbeli–Finike arasının da bitirilmesi sonrası Elmalı–Finike arasında toplam 60 kilometrelik bölünmüş yol aksı tesis edilecek.

Bakan Uraloğlu, projeyle sağlanan süre ve maliyet avantajlarını şu sözlerle paylaştı: "Elmalı-Avlanbeli arasının tamamlanmasıyla bu kesimdeki seyahat süresi 26 dakikadan 18 dakikaya indi. Projeyle zamandan 307 milyon lira, akaryakıttan 94 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 401 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı ise 5 bin 717 ton azaltılacak. Avlanbeli-Finike kesiminin de bitirilmesiyle Elmalı-Finike Yolu’nun tamamında seyahat süresi 53 dakikadan 37 dakikaya inecek, zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 135 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 564 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı 8 bin 223 ton azaltılacak."

Uraloğlu'nun açıkladığı rakamlar, projelerin hem trafik akışını iyileştirmeyi hem de ekonomik ve çevresel fayda sağlamayı hedeflediğini gösteriyor.

