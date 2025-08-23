Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Bakan'dan mektuba ilişkin değerlendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubu zulüm karşısında yükselen güçlü bir insanî çağrı olarak nitelendirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba vurgu yaptı.

"Gazze'deki çocukların elinden alınan neşeyi, annelerin yüreğine düşen acıyı ve insanlığın ortak sorumluluğunu tüm dünyaya hatırlatan bir belgedir. Bu mektup, sessiz kalanların aksine mazlumun yanında durmayı seçen bir vicdanın ifadesidir. Yalnızca Filistin için değil nerede haksızlık varsa oradaki çocukların geleceği için de verilen evrensel bir mesajdır. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerin bu sesi duymasını ve kalplerine taşımalarını temenni ediyorum."

Uraloğlu'nun paylaşımı, mektubun hem insani hem de evrensel boyutunu ön plana çıkarıyor; mesajın dünya liderlerine ulaşmasını beklediğini belirtiyor.