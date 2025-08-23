DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.699.929,19 1,54%

Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Bakan Uraloğlu, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubunu zulme karşı yükselen güçlü bir insani çağrı olarak nitelendirdi, liderlerin sesi duymasını istedi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:21
Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Bakan'dan mektuba ilişkin değerlendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubu zulüm karşısında yükselen güçlü bir insanî çağrı olarak nitelendirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba vurgu yaptı.

"Gazze'deki çocukların elinden alınan neşeyi, annelerin yüreğine düşen acıyı ve insanlığın ortak sorumluluğunu tüm dünyaya hatırlatan bir belgedir. Bu mektup, sessiz kalanların aksine mazlumun yanında durmayı seçen bir vicdanın ifadesidir. Yalnızca Filistin için değil nerede haksızlık varsa oradaki çocukların geleceği için de verilen evrensel bir mesajdır. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerin bu sesi duymasını ve kalplerine taşımalarını temenni ediyorum."

Uraloğlu'nun paylaşımı, mektubun hem insani hem de evrensel boyutunu ön plana çıkarıyor; mesajın dünya liderlerine ulaşmasını beklediğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Edirne'de Yangın: Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
3
Bakan Kurum: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanın ve Adaletin Güçlü Sesi'
4
Tunç: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Merhametin Güçlü İfadesi'
5
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
6
Ordu Mesudiye'de Orman Yangını Söndürüldü
7
Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı