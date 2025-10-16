Uraloğlu Sofya'da: GDAÜ ile Bölgesel Ulaştırma Bağlantılarını Güçlendirme Vurgusu

Uraloğlu Sofya'da GDAÜ Konferansında Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı. Konferans, Bulgaristan'ın 2025-2026 dönem başkanlığı kapsamında "GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi" temasıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma artık sadece teknik bir konu değil

Uraloğlu, toplantıda ulaştırmanın teknik bir mesele olmanın ötesine geçtiğini belirterek, ulaşım yatırımlarının güveni pekiştiren, ekonomik işbirliğini derinleştiren ve toplum refahına doğrudan katkı sağlayan stratejik yatırımlar olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Bağlantısallık artık stratejik bir mesele. Ulaştırma ağları, ülkeleri birbirine bağlamanın ötesinde, halklar arasında ticaretin, refahın ve işbirliğinin altyapısını kuruyor.

Dünyadaki jeopolitik gerilim, savaş ve iklim krizlerinin ulaştırma ağlarının kırılganlığını gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, enerji güvenliği, tedarik zincirleri ve lojistikte yaşanan aksaklıkların dayanıklı, entegre ve sürdürülebilir altyapı ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Bu bağlamda GDAÜ'nün yıllardır yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin katkıları ve büyük projeler

Uraloğlu, Türkiye'nin bölgesel bütünlüğü gözeten bir bakışla ulaştırma projelerine yaklaştığını, GDAÜ ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceklerini anlattı. Türkiye'nin, kültürel ve tarihi bağları ile stratejik konumu nedeniyle Güney Kafkasya ve Orta Asya için kritik bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin katıldığı ve katkı sağladığı girişimlere vurgu yapan Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), TRACECA, Orta Koridor, TEN-T, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit gibi projelerin kesişim noktasında bulunduklarını; bu girişimlerin birbirini tamamlayan parçalar olduğunu belirtti.

GDAÜ'nün rolü ve Türkiye'nin kararlılığı

Ortak hedefin, Avrupa ile Asya arasında çok modlu, güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir ulaştırma sistemi kurmak olduğunu söyleyen Uraloğlu, sınır geçişleri, gümrük işlemleri, altyapı uyumu ve dijital entegrasyonun bölgenin zayıf halkaları arasında yer aldığına dikkat çekti. Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, multimodal taşımacılığın yaygınlaştırılması ve altyapı uyumunun ortak öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin demir yolu altyapısını güçlendirdiğini, limanlarını modernize ettiğini ve taşıma sistemlerini yeşil enerji ve dijital çözümlerle dönüştürdüğünü söyleyen Uraloğlu, bu dönüşüm için siyasi irade, teknik uyum ve ortak vizyonun da şart olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, GDAÜ'nün bölge ülkeleri arasında güven, diyalog ve teknik işbirliğini artırarak ortak hedeflere ulaşmada güçlü bir zemin sunduğunu belirterek, “Türkiye olarak, bu zemini daha da sağlamlaştırmak, sahip olduğumuz deneyimi paylaşmak ve birlikte üretmek konusunda kararlıyız. Çünkü inanıyoruz ki bu bölgenin ulaştırma geleceği ancak ortak akılla, ortak iradeyle ve birlikte atacağımız somut adımlarla şekillenebilir.” dedi.

