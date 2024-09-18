Uraloğlu: Türkiye Erişim Engellerinde Kararlı

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Erişim Engeli Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Instagram platformuna getirilen erişim engeli konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk," ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, yapılan bu engellemelerin arkasında Türkiye'nin dijital güvenliği ve kullanıcı haklarının korunması hedefinin yattığını dile getirerek, uluslararası platformlara önemli bir mesaj verdi.