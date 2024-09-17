Ürdün'de Mahir Ziyab El-Cazi'nin Cenaze Töreni Büyüko İğilenmeye Dönüştü

Ürdün-İsrail Sınırındaki Saldırı Sonrası Cenaze Töreni

8 Eylül tarihinde Ürdün ile İsrail arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda meydana gelen silahlı saldırının sorumlusunun cenazesi, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Mahir Ziyab El-Cazi, doğduğu yer olan Ürdün’ün güneyindeki Maan kentinde gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Törenine Geniş Katılım

Binlerce Ürdünlü, Cazi'nin naaşını taşırken, "Ah Mahir, dinlen, dinlen. Biz mücadeleye devam edeceğiz" ve "Canımız kanımız sana feda olsun ey şehit" gibi sloganlar atarak, duygu dolu anlar yaşadı. Cazi'nin cenazesi, Ürdün bayrağına sarılı bir şekilde uzun süre omuzlarda taşındı ve ardından Maan kentindeki mezarlığa defnedildi.

Olay ve Sonrası

İsrail ordusu, 8 Eylül'deki saldırıda 3 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Ürdün İçişleri Bakanlığı ise olayın bireysel bir eylem olduğunu belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, saldırıyla ilgili olarak İsrail’de soruşturma devam eden 2 şoförün durumu takip altında tutuluyor.

Güvenlik Önlemleri

Silahlı saldırının ardından, İsrail makamları iki ülke arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Ancak, Kral Hüseyin Sınır Kapısı 10 Eylül itibarıyla "eşyasız yolcular" için yeniden açıldı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Cazi’nin naaşının ülkesine teslim alındığını açıkladı.