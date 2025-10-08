Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis

Ürdün'de "ülke güvenliğine zarar vermeye çalışma" suçlamasıyla yargılanan bazı sanıklara 3 ila 15 yıl hapis verildi; 4 kişi beraat etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:36
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis

Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis

Mahkeme kararları ve cezalar

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, mahkeme, "ülke güvenliğine zarar vermeye çalışma" ve "ülke genelinde kaos çıkarma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklara ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan 2'sini "füze üretimi" suçundan 15 yıl, birini 7 yıl hapse mahkum ederken, 2 kişiye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Diğer bir kararda, sanıklardan 4'ünün "kamu düzenini bozmak ve toplum güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığı bildirildi.

Ayrıca, "insansız hava aracı üretimi" davasından yargılanan 4 sanığın suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettiği ve serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kararda, daha önce haklarında gözaltı kararı açıklanan 16 sanıktan 13'ünün yargılamasının tamamlandığı; 3 sanığın durumuna ilişkin bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.

Ürdün istihbaratının Nisan ayında, "ülke güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komploları engellediği" ve komplolara karışan 16 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
4
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
5
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
6
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
7
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?