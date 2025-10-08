Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis

Mahkeme kararları ve cezalar

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, mahkeme, "ülke güvenliğine zarar vermeye çalışma" ve "ülke genelinde kaos çıkarma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklara ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan 2'sini "füze üretimi" suçundan 15 yıl, birini 7 yıl hapse mahkum ederken, 2 kişiye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Diğer bir kararda, sanıklardan 4'ünün "kamu düzenini bozmak ve toplum güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığı bildirildi.

Ayrıca, "insansız hava aracı üretimi" davasından yargılanan 4 sanığın suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettiği ve serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kararda, daha önce haklarında gözaltı kararı açıklanan 16 sanıktan 13'ünün yargılamasının tamamlandığı; 3 sanığın durumuna ilişkin bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.

Ürdün istihbaratının Nisan ayında, "ülke güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komploları engellediği" ve komplolara karışan 16 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.