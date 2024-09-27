Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den BMGK'ya Gerilim Çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan BMGK'ya Çağrı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde bölgede artan gerilimi durdurma çağrısı yaptı.

Bakan Safedi'nin Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Safedi’nin, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldiği kaydedildi. Bakan Safedi, İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria üzerindeki saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu durumun sadece BMGK'nın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Lübnan ile Dayanışma Mesajı

Ayrıca, Safedi'nin toplantıda Ürdün'ün, Lübnan'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarını koruma konusundaki destekleyici pozisyonunu vurguladığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını da kınadığı ifade edildi. BMGK’nın 1701 sayılı kararına uyulması gerektiğinin altını çizen Safedi, Lübnan ile dayanışma vurgusu yaptı.

Mikati ise Ürdün'ün Lübnan halkına ve güvenliğine olan desteklerini takdir ettiklerini ifade etti.