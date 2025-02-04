Ürdün: İki Devletli Çözüm İçin ABD ile İşbirliğine Hazırız

Barış İçin İşbirliği Çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelinde barış sağlanması amacıyla ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Olumlu Gelişmelere İhtiyaç Var

Safedi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Ürdün'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Bölgede olumlu gelişmeler var ve bunların üzerinde ilerlemeye ihtiyacımız var" dedi. Bakan, insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması ve ateşkesin sürdürülmesinin öncelikli konular olduğunu vurguladı.

Trump'ın Tartışmalı Teklifi

Es-Safedi’nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesine yönelik yaptığı çağrının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Trump, Gazze'nin temizlenmesi için bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini önermişti.

Arap Ülkelerinin Yanıtı

Bu öneriye karşı Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin, Kahire'de düzenledikleri zirveden sonra, söz konusu sürgün planını reddettiklerini açıklamışlardı.