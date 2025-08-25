Ürdün: İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı Gazze'de şiddet sarmalını derinleştiriyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı yazılı bir açıklamayla kınadı. Açıklamada, Tel Aviv'in saldırganlığının bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir şiddet sarmalına neden olduğu vurgulandı.

Saldırının ayrıntıları

Ürdün'ün açıklamasında, hastaneye düzenlenen saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 20 kişinin öldüğü belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada gerçekleştirilen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Uluslararası hukuk ve çağrı

Ürdün açıklamasında, saldırının uluslararası hukukun ve 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açıkça ihlali olduğu kaydedildi. Metinde ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve sivilleri, hastaneleri, gazetecileri ile sağlık personelini sistematik olarak hedef aldığı iddia edildi.

Ürdün, uluslararası topluma ahlaki sorumluluğunu yerine getirme ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya, yeterli ve sürdürülebilir insani yardım girişine izin vermeye zorlama çağrısı yaptı.

İsrail'in açıklaması

Gazete ve medya kuruluşlarının hedef alındığı iddialarına karşılık, Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada 'gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını' savundu ve olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.