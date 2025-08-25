DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,47%
ALTIN
4.439,05 -0,17%
BITCOIN
4.565.404,02 1,13%

Ürdün: İsrail'in Nasır Hastanesi Saldırısı Gazze'de Şiddet Sarmalını Derinleştiriyor

Ürdün, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi saldırısını kınadı; 20 kişinin öldüğü saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgeyi şiddet sarmalına sürüklediği belirtildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:08
Ürdün: İsrail'in Nasır Hastanesi Saldırısı Gazze'de Şiddet Sarmalını Derinleştiriyor

Ürdün: İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı Gazze'de şiddet sarmalını derinleştiriyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı yazılı bir açıklamayla kınadı. Açıklamada, Tel Aviv'in saldırganlığının bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir şiddet sarmalına neden olduğu vurgulandı.

Saldırının ayrıntıları

Ürdün'ün açıklamasında, hastaneye düzenlenen saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 20 kişinin öldüğü belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada gerçekleştirilen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Uluslararası hukuk ve çağrı

Ürdün açıklamasında, saldırının uluslararası hukukun ve 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açıkça ihlali olduğu kaydedildi. Metinde ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve sivilleri, hastaneleri, gazetecileri ile sağlık personelini sistematik olarak hedef aldığı iddia edildi.

Ürdün, uluslararası topluma ahlaki sorumluluğunu yerine getirme ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya, yeterli ve sürdürülebilir insani yardım girişine izin vermeye zorlama çağrısı yaptı.

İsrail'in açıklaması

Gazete ve medya kuruluşlarının hedef alındığı iddialarına karşılık, Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada 'gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını' savundu ve olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu