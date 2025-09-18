Ürdün, Kral Hüseyin Köprüsü'ndeki Silahlı Saldırı İçin Soruşturma Başlattı

Ürdün, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ndeki saldırıyı soruşturuyor

Ürdün, ülkeyi işgal altındaki Batı Şeria ile bağlayan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde meydana gelen ve iki İsraillinin ölümüne yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Resmi açıklama ve soruşturma süreci

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün makamlarının bugün öğleden sonra köprünün İsrail tarafında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Bakanlık, her türlü şiddet eylemini kınadığını ve Ürdün'ün çıkarlarına, rolüne ve Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılmasına zarar verecek her türlü yasa dışı eylemi reddettiğini vurguladı.

Açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmak için bugün köprüden geçen sürücülerin durumunun, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde, Ürdün'e derhal geri dönmelerini sağlamak amacıyla takip edildiği bildirildi. Mutabakata varılan prosedürler kapsamında bugün Gazze'ye yardım taşıyan 22 Ürdün tırının söz konusu köprüden geçtiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin bilgiler ve askıya alma kararı

Bakanlığın açıklamasında, saldırıdan sorumlu tutulan şoförün 1968 doğumlu Abdulmuttalib el-Kaysi olduğu ve kendisinin üç ay önce Gazze'ye yardım ulaştırmak için şoför olarak çalışmaya başladığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü yakınlarında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in siyasi kademeye Ürdün’den yardım geçişinin askıya alınmasını tavsiye ettiği bildirildi. Açıklamada, Ürdün'den gelen insani yardımların girişinin soruşturma tamamlanana kadar durdurulacağı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü duyururken, İsrail basını saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen kişinin çatışmada öldüğünü yazdı.

Bağlam ve diplomatik çağrı

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bu tedbirlerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 201 konvoy halinde 8 bin 664 yardım tırının gönderilmesini sağladığı hatırlatıldı.

Ürdün, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve çatışmanın iki devletli çözüm temelinde çözülmesi için derhal ve etkili bir diplomatik çaba başlatılması gerektiğini, bölgedeki tehlikeli tırmanışın sonuçlarından tüm bölgenin korunması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ilgili tarafların açıklamaları ve gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.