DOLAR
38,57 -0,28%
EURO
43,85 -0,57%
ALTIN
4.042,71 -1,11%
BITCOIN
3.770.087,52 -1,36%

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:51
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'ta Resmi Ziyarette Bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'a gitti. Ziyaretinin ilk günü, Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Begaj, Kral Abdullah ve beraberindeki heyeti resmi törenle karşıladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği çağrısında bulundu.

Begaj, ayrıca Kosova'nın uluslararası alanda desteklenmesinin önemine de değinerek, ülkesinin her türlü şiddete karşı durduğunu ve Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

Kral Abdullah'tan Destek Talebi

Balkandaki gelişmeler hakkında bilgi veren Begaj, Kral 2. Abdullah'tan Kosova'nın tanınması ve uluslararası kurumlara üyeliği için destek talep etti. Bu bağlamda, Ürdün Krallığı'nın Orta Doğu'daki barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolü takdir edildi.

Bajram Begaj, NATO'nun Ürdün'de irtibat bürosu açmasını desteklediklerini de vurguladı.

Başbakan Rama ile Görüşme

Kral 2. Abdullah, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini daha da artırmayı hedefledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda), Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında...

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda), Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (solda) ile görüştü. Begaj, Ürdün Kralı ve beraberindeki heyeti başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığında resmi tören ile karşıladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda), Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında...

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda), Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (solda) ile görüştü. Begaj, Ürdün Kralı ve beraberindeki heyeti başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığında resmi tören ile karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 10 Kilo 150 Gram Metamfetamin Operasyonu: 6 Tutuklama
2
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Genç İletişimciler İzmir'de Dijitalleşme Çalıştayı'nda Buluştu
4
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
5
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Beşiktaş'ta Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşların Tepkisi Büyüyor
7
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Girne'de Başladı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!