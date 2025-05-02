Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'ta Resmi Ziyarette Bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'a gitti. Ziyaretinin ilk günü, Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Begaj, Kral Abdullah ve beraberindeki heyeti resmi törenle karşıladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği çağrısında bulundu.

Begaj, ayrıca Kosova'nın uluslararası alanda desteklenmesinin önemine de değinerek, ülkesinin her türlü şiddete karşı durduğunu ve Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

Kral Abdullah'tan Destek Talebi

Balkandaki gelişmeler hakkında bilgi veren Begaj, Kral 2. Abdullah'tan Kosova'nın tanınması ve uluslararası kurumlara üyeliği için destek talep etti. Bu bağlamda, Ürdün Krallığı'nın Orta Doğu'daki barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolü takdir edildi.

Bajram Begaj, NATO'nun Ürdün'de irtibat bürosu açmasını desteklediklerini de vurguladı.

Başbakan Rama ile Görüşme

Kral 2. Abdullah, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini daha da artırmayı hedefledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda), Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (solda) ile görüştü. Begaj, Ürdün Kralı ve beraberindeki heyeti başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığında resmi tören ile karşıladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda), Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (solda) ile görüştü. Begaj, Ürdün Kralı ve beraberindeki heyeti başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığında resmi tören ile karşıladı.