Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Nakatani Gen, Gazze ve Askeri İş Birliğini Görüştü

Resmi Kabul ve Görüşme Gündemi

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen'i başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede taraflar, Gazze’deki insani felaket, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da yol açtığı tehlikeli tırmanış ile Suriye ve Lübnan’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Askeri ve İnsani Boyut

Toplantıda ayrıca askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusu da ele alındı. Kral Abdullah, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların tüm bölgelere ulaştırılması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 192 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı.