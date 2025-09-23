Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze ve İki Devletli Çözüm Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze'de Savaşın Sonlandırılması ve İki Devletli Çözüm Çağrısı

BM Genel Kurul Salonu'nda yüksek düzeyli konferans

Ürdün Kralı 2. Abdullah, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Kral 2. Abdullah, "Bu yıl Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıl dönümü ve o zamandan beri ülkelerimiz neredeyse her yıl bu salonlarda Filistin-İsrail çatışmasının yol açtığı adaletsizlik ve şiddeti kınamak ve çözüm aramak için bir araya geliyor." dedi.

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de görülen korkunç yıkımın uluslararası hukuka ve ortak insani değerlere açık bir ihlal olduğunu vurgulayan Kral, bunun barışın temellerini tehdit ettiğini söyledi.

"Önümüzde net bir seçim var: Ya savaş ve çatışmanın karanlık ve kanlı yolunda ilerlemeye devam edeceğiz ya da iki devletli çözüme dayalı barış yolunu seçeceğiz." ifadelerini kullanan 2. Abdullah, dünyayı iki devletli çözümü destekleyen küresel bir mutabakata ulaşılmasının önemine dikkat çekti.

Kralın talepleri

Kral 2. Abdullah, konuşmasında şu çağrılarda bulundu:

• Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi

• İnsani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan Gazze'ye girişinin sağlanması

• İşgal altındaki Batı Şeria'da tüm yasadışı tek taraflı önlemlerin ve yerleşimci şiddetinin sona erdirilmesi

Kral, Filistin Devletini tanıyan ülkelere teşekkür ederek, iki devletli çözümü baltalayan tüm eylemlerin durdurulması için çalışılması gerektiğini ekledi.