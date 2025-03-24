Ürdün Kralı'ndan İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Sert Tepki

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Net Mesaj!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini açıkladı. Kraliyet Divanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Kral, Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'i kabul ettiği oturumda bu önemli noktaya dikkat çekti.

İşbirliği ve Barış Vurgusu

Başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Kral, Ürdün ile Irak arasında dostane ilişkilerin derinliğini vurguladı. İki ülkenin çıkarlarına hizmet eden işbirliğinin genişletilmesi ve bölgenin istikrarını sağlayan koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Kral 2. Abdullah, Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kayıplar ve Saldırılar

Bu yeni saldırılardan itibaren, çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar ve çocukların oluşturduğu 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti; 1200'den fazla kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023'ten itibaren yapılan saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı ise toplamda 50 bin 82 olarak kaydedildi.

İsrail'in Askeri Tutumu

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket etme niyetini açıkladı. Hamas ise, İsrail'in sözlerine uymadığını ve Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarla önemli bir gündem oluşturdu.