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Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Ürdün, İsrail saldırıları sonrası Lübnan'daki 44 vatandaşını güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:49
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Ürdün Lübnan'dan Tahliyelere Başladı

Ürdün yönetimi, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırılarının ardından bu ülkede yaşayan 44 vatandaşını başarıyla tahliye etti.

Bakan Safedi'den Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan'daki durumu değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kral Abdullah'ın, Lübnan'da bulunan Ürdün vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için acil talimatlar verdiğini belirten Safedi, tahliye edilen kişilerin Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri jetle eve getirildiğini söyledi.

Görüşmeler ve Talepleri

Safedi, Lübnan'daki saldırıların durmasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini vurguladı ve bu bağlamda, Lübnan'a insani ihtiyaçlar çerçevesinde yardım göndermeye de devam edeceklerini ifade etti.

Uluslararası Gerilim Üzerine

Bakan ayrıca, "Gazze'ye yönelik saldırıların acilen durdurulmasını ve İsrail'in Batı Şeria'daki artan gerginliğine son vermesini bekliyoruz" diye ekledi.

Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Necib Mikati ile bir araya gelen Bakan Safedi, ülkedeki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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