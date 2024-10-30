Ürdün'ün Kudüs'teki Diplomatik Temsilcilik Yasağına Tepkisi

Ürdün'den Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilciliklerin açılmasını engelleyebileceği yasayı onaylamasını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlemleri geçersizdir ve hukuki etkisi yoktur," ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki tüm tarihi ve hukuki statüko ihlallerini durdurması gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılar ve Batı Şeria'daki gerginliğin tırmandırılması bağlamında yeni bir gerçeklik dayatma politikasına son verilmesi talep edildi.

Ayrıca, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in bu ihlallerini kınama ve durdurmaya yönelik açık bir tavır sergilemeleri çağrısı yapıldı.

İsrail Meclisi'nin Kararı

İsrail Meclisi, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Kudüs'te, izin vermediği diplomatik temsilciliklerin açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı. Parlamentodan gelen açıklamada, bu yasa ile birlikte, İsrail tarafından akredite edilmediği sürece yabancı ülkelerin Kudüs'te konsolosluk veya resmi temsilcilik açmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak kabul edilen yasa, halihazırda Kudüs'te bulunan konsoloslukları etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir.