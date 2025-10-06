Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nu Kabul Etti

İkili ilişkiler ve bölgesel işbirliği gündemde

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu’nu makamında kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konuları değerlendirildi. Taraflar, özellikle Gazze, Batı Şeria ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı Abdullah’ın ortaya koyduğu ilkeli ve kararlı tutumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükelçi Caymazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısında öne çıkan ortak tutum ve dayanışmanın, üst düzey ziyaretler ve yakın temaslarla önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca bölgesel barış, istikrar ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.