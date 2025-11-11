Urla'da iş kazası: 22 yaşındaki elektrikçi Ali Can Gürer hayatını kaybetti

İzmir'in Urla'sında, 22 yaşındaki elektrikçi Ali Can Gürer, spor tesisindeki arızalı projektörü tamir ederken 4 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:36
Kaza detayları

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki elektrikçi Ali Can Gürer, sitenin spor tesisinde arızalı projektörü tamir ettiği sırada 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan genç için 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Gürer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ali Can Gürer’in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

