Urla'da iş kazası: 22 yaşındaki elektrikçi Ali Can Gürer hayatını kaybetti

Kaza detayları

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki elektrikçi Ali Can Gürer, sitenin spor tesisinde arızalı projektörü tamir ettiği sırada 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan genç için 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Gürer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ali Can Gürer’in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

