Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir Urla'da Orman Yangını Söndürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde, Kuşçular Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Çıkan yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, bölgedeki ormanlık, makilik ve tarım arazileri tehdit altındaydı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yangına müdahale için bölgeye toplamda 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Havadan ve Karadan Mücadele Başarıyla Tamamlandı

Güçlü ekipman ve hızlı müdahale sayesinde, ekipler yangını kontrol altına almayı başardı. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiği bu süreçte, yangının yayılması engellendi ve can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.