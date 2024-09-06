Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:56
Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir Urla'da Orman Yangını Söndürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde, Kuşçular Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Çıkan yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, bölgedeki ormanlık, makilik ve tarım arazileri tehdit altındaydı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yangına müdahale için bölgeye toplamda 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Havadan ve Karadan Mücadele Başarıyla Tamamlandı

Güçlü ekipman ve hızlı müdahale sayesinde, ekipler yangını kontrol altına almayı başardı. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiği bu süreçte, yangının yayılması engellendi ve can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar