USAID'in Hindistan Seçimlerine 21 Milyon Dolar Fon İddiası Tartışmalara Yol Açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'nin Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolar kullandığına dair yaptığı açıklama, ülkede büyük bir tartışma yarattı.

Habere göre, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP)'nin liderlerinden Amit Malviya, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında bu iddiayı bir dış müdahale olarak nitelendirerek, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC)'ni suçladı. Malviya, INC'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Rahul Gandhi'yi, İngiltere'deki bir konuşmasında ABD ve Avrupa'yı Hindistan'ın iç işlerine müdahale etmeye çağırmakla itham etti.

Öte yandan, INC Genel Başkan Yardımcısı Jairam Ramesh, bu iddiaları reddederek hükümetten, Başbakan Narendra Modi döneminde ABD'nin Hindistan'a yaptığı tüm yardımları açıklamasını talep etti. INC Sözcüsü Pawan Khera ise BJP'nin muhalefet partisini suçlayarak, bu durumu "ulus karşıtı" olarak tanımladı ve BJP'nin geçmişte dış güçlerden yardım aldığını vurguladı.

Hindistan Seçim Komisyonu'nun eski Başkanı Şehabüddin Yakup Kureyşi ise kendi döneminde böyle bir fonun alınmadığını ifade ederken, Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)'ndan USAID'in Hindistan'a sağladığı iddia edilen fonlara dair herhangi bir belgede paylaşılmadığı belirtildi.

Diğer yandan, Indian Express gazetesinin son haberine göre, 21 milyon dolarlık yardımın Hindistan için değil, Bangladeş için yapılmış olabileceği öne sürüldü. Trump, daha önce ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminde bu fonun kullanıldığını eleştirerek, "Hindistan'da seçmenlerin katılımını sağlamak için neden 21 milyon dolar harcamamız gerekiyor? Sanırım başka birini seçtirmeye çalışıyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.