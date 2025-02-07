USAID'in Uluslararası Medya Üzerindeki Tartışmalı Etkisi

USAID'in Medya Üzerindeki Etkileri Gündemde

ABD'nin uluslararası kalkınma ajansı USAID, hem iç politikada hem de uluslararası arenada giderek artan eleştirilerin hedefi haline geldi. Küba'daki komünist hükümeti yıkmak amacıyla 2010'da kurulan ZunZuneo adlı Twitter benzeri sosyal paylaşım ağı, USAID'in uluslararası medya üzerindeki tartışmalı etkilerinin sadece bir örneği.

Finansman İddiaları ve Eleştiriler

Sadece 30 ülkede, 6,200 gazeteci ve 707 medyaya ait olmayan basın organı ile 279 sivil toplum kuruluşuna fon sağlamakla kalmayan USAID, gelen eleştirilerde Politico ve New York Times gibi Demokratlara yakın medya kuruluşlarına da destek verdiği iddiaları ile gündeme geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve X'in sahibi Elon Musk tarafından yönetilen Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), USAID'in kapatılması gerektiğine dair çağrılar yaparak tartışmaları alevlendirdi.

Musk'ın Tepkisi ve Medya Açıklamaları

Musk, Politico'nun 8.1 milyon dolar ABD hükümetinden aldığı fonu gündeme getirmesi üzerine medyaya yapılan bu ödemeleri eleştirdi. Politico yöneticileri ise bu ödemelerin sadece abonelik hizmetleri için yapıldığını savunarak Musk'ın iddialarını yalanladı.

New York Times ise, hükümetten 2 milyon dolar abonelik ücreti aldıklarını doğruladı. 2010 yılında başlatılan ZunZuneo Projesi, bu tartışmaların merkezinde yer alan bir başka mesele.

ZunZuneo Projesi ve Gizli Faaliyetler

, ABD'nin Küba'daki muhalefeti desteklemek amacıyla gizlice oluşturduğu bir sosyal medya platformuydu. AFP'nin 2014'teki haberiyle ortaya çıkan proje,aboneye ulaştığını ve belirli ayrıcalıklı kitlelere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Mısır ve diğer ülkelerdeki sosyal hareketlerin benzeri bir etki yaratmak üzere sızdırılan belgeler, USAID'in proje ile gençleri örgütlemeyi amaçladığını gösteriyordu. USAID projenin Eylül 2012'de hükümet ödeneğinin kesilmesiyle durduruğunu açıklamıştı.

OCCRP ve USAID Arasındaki İlişkiler

Öte yandan, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) de USAID ile bağlantılı iddialar arasında yer aldı. OCCRP, Panama ve Pandora Belgeleri gibi sızıntıların incelenmesine katkıda bulundu. Araştırmalara göre, bu kuruluş, USAID'den yıllık olarak 47 milyon dolar fon aldı.

Ancak, Mediapart'ın araştırmalarında, Washington'un OCCRP için sağladığı fonların belirli şartlarla verildiği ve bu durumun, bağımsız araştırmalar üzerinde baskı yarattığı iddiaları ortaya atıldı. OCCRP Eş Kurucusu Drew Sullivan, konu üzerine yasal yollarla mücadele edeceğini açıkladı.

Sonuç ve Gelecek

USAID ve bağlantılı tartışmalar, giderek daha fazla dikkat çekiyor. Hem iç hem de uluslararası alanda bu tür programların ve fonlamaların ne kadar şeffaf yapıldığını sorgulamak, zamanla daha da önem kazanacak.