Uşak Eşme'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ta Eşme'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Olayın ayrıntıları ve hastaneye sevk

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı. Olay, 3 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.S.G. ile S.Ç. (29) ve M.B.G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S.G.'nin bıçak kullandığı ve S.Ç. ile M.B.G.'nin yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri Eşme Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, daha ileri tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili A.S.G. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.