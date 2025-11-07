Uşak’ta 179 Kesinleşmiş Hapis Cezalı Yakalandı — Ekim 2025 Güvenlik Raporu

Uşak’ta Ekim 2025 Güvenlik Değerlendirmesi

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında 1 Ekim ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasındaki asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ve trafik konularına ilişkin verileri paylaştı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç da katıldı.

Adli ve Asayiş Verileri

Rapora göre, 1 Ekim-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 349 olay; mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 52 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 71,2 olarak gerçekleşti.

Bu çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 179 aranan kişi yakalandı; ifade için aranan 375 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahısların ceza dağılımı ise şöyle: 0–5 yıl arası 141 şahıs, 5–10 yıl arası 25 şahıs ve 10 yıl ve üzeri 13 şahıs.

Ruhsatsız Silah Operasyonları

Ekim ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda toplam 106 silah ele geçirildi: 14 kurusıkı tabanca, 73 tabanca ve 19 av tüfeği. Bu kapsamda 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Araç Denetimleri ve Trafik Kontrolleri

Vali Aktaş, il genelinde toplam 56.970 aracın sorgulandığını, bu araçlardan 9.590 araca işlem yapıldığını bildirdi. Denetimler kapsamında 228 ticari taksi ve 328 servis aracı kontrol edildi; ticari taksilerde 28 araca, servis araçlarında ise 39 araca işlem yapıldı. Ayrıca "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okul ve çevresindeki denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede hem imal ve ticarete hem de kullanıcıya yönelik operasyonlar yürütüldü. İmal ve ticarete yönelik 34 operasyon gerçekleştirilirken, kullanıcılarla ilgili olay sayısı 63 oldu. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler şunlar:

25 kilo 549 gram esrar, 2.825 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 4.264 adet sentetik ecza ve 11 adet ecstasy hap.

Bu operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerden 35 kişi tutuklandı, 95 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Aktaş’ın Mesajı

Vali Aktaş, konuşmasında şunları söyledi: "Evlatlarımızın geleceğini karartan, sokaklarımızı ve mahallelerimizi uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer zararlı unsurlarla kirleten yapılara kesinlikle müsaade etmiyoruz, bundan sonra da asla etmeyeceğiz."

SOLDAN BİRİNCİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ TANER ÇİFTÇİ, SOLDAN İKİNCİ UŞAK VALİSİ NACİ AKTAŞ, SOLDAN ÜÇÜNCÜ İL JANDARMA KOMUTANI KIDEMLİ ALBAY ÖZGÜR KILIÇ.