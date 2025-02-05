Uşak'ta İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpışması Sonucu Yaralanmalar Meydana Geldi

Uşak'ta, Cezaevi Kavşağı yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada, İ.K. (44) yönetimindeki 34 GPR 969 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan E.A. (50) idaresindeki 07 AR 719 plakalı araçla çarpıştı.

Olay Yerine Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi

Kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.