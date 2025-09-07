Uşak'ta İki Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Kazalar ve müdahale

Uşak'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı, bunlardan 1'inin durumu ağır.

İl merkezine bağlı Çamyuva köyü yakınlarında, S.T. (39) idaresindeki 64 FC 262 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü ile otomobildeki H.T. (62) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Diğer kaza Paşacıoğlu köyü yolunda meydana geldi. A.Ş. (52) yönetimindeki 64 ED 280 plakalı kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan T.Ş. (20), R.D. (21) ve A.Ş. (12) yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

