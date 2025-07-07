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Uşak'ta Kamyonla Çarpışan Otomobilde Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı, otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 18:03
Uşak'ta Kamyonla Çarpışan Otomobilde Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen feci kaza, Ulubey-Uşak kara yolunda yaşandı. Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı. Olay, Bölme Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak ancak durabildi. Olayın ardından sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde sıkışan Sultan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E.'nin babası Haydar Y. (72) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık...

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık...

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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