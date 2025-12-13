DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Uşak'ta Kaza: Ramazan ve Ayşe Dulay Defnedildi

Uşak Eşme'de 11 Aralık'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ramazan ve Ayşe Dulay çiftinin cenazesi Ahmetler köyünde toprağa verildi; sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:51
Uşak'ta Kaza: Ramazan ve Ayşe Dulay Defnedildi

Uşak'ta Kaza: Ramazan ve Ayşe Dulay Defnedildi

Uşak’ın Eşme ilçesinde 11 Aralık tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay, bugün Ahmetler köyünde toprağa verildi.

Cenaze töreni

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetler köyü yakınlarında gerçekleşti. Olayda Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay olay yerinde hayatını kaybetti; ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karaman'ın cenazesi dün aynı köyde defnedilmişti.

Cenazeler, yakınlarının gözyaşları arasında köydeki evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmetler köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Soruşturma

Kazaya karışan otomobil sürücüsü dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

RAMAZAN DULAY VE EŞİ AYŞE DULAY İÇİN BUGÜN AHMETLER KÖYÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

RAMAZAN DULAY VE EŞİ AYŞE DULAY İÇİN BUGÜN AHMETLER KÖYÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

ÇİFT İÇİN HELALLİK ALINDI

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama