Uşak'ta Kaza: Ramazan ve Ayşe Dulay Defnedildi

Uşak’ın Eşme ilçesinde 11 Aralık tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay, bugün Ahmetler köyünde toprağa verildi.

Cenaze töreni

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetler köyü yakınlarında gerçekleşti. Olayda Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay olay yerinde hayatını kaybetti; ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karaman'ın cenazesi dün aynı köyde defnedilmişti.

Cenazeler, yakınlarının gözyaşları arasında köydeki evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmetler köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Soruşturma

Kazaya karışan otomobil sürücüsü dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

