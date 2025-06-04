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Uşak'ta Kurban Kesim Yerleri Dışında Kesim Yapanlara Cezalar Uygulanacak

Uşak'ta belirlenen kesim noktaları dışında kurban kesimi yapana idari para cezası kesilecek. Vali Aktaş önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:30
Uşak'ta Kurban Kesim Yerleri Dışında Kesim Yapanlara Cezalar Uygulanacak

Uşak'ta Kurban Kesim Kuralları Duyuruldu

Uşak Valisi Naci Aktaş, il genelinde 70 kurban kesim noktası belirlendiğini ve bu alanlar dışında kurban kesimi yapanlara idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Vali Aktaş, kurban kesiminin hijyenik bir ortamda yapılması gerektiğini vurguladı.

Denetimler Artıyor

Aktaş, Valilik Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, mayıs ayında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ve olaylara dair bilgiler paylaştı. Kent genelinde 383 olayın yaşandığını belirtirken, aydınlatma oranlarının ise %98,7 olarak kaydedildiğini ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Trafik Kazaları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 75 kişinin yakalandığı ve bu kişilerin 11'inin tutuklandığı aktarıldı. Ayrıca, kentteki trafik kazalarının %35'inin motosiklet kazaları olduğuna dikkat çekildi; mayıs ayında 6.267 motosiklet denetlendi.

Bayram Tedbirleri Alındı

Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesi için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Aktaş, bayram süresince 671 ekipte 2.470 personel ile görev yapacaklarını belirtti.

Cezalar ve Kesim Yerleri

Aktaş, vatandaşların kendi bahçelerinde kurban kesmelerine izin verildiğini, ancak bu yerlerde de dini ve hijyenik kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Belirlenen kurban kesim noktaları dışında yapılan kesimlere idari para cezası uygulanacak olup, en düşük ceza 6.900 liradan başlayıp, faaliyetin niteliğine göre 50.000 liraya kadar ulaşabilecektir.

Uşak Valisi Naci Aktaş (ortada), İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz (sağda) ve İl...

Uşak Valisi Naci Aktaş (ortada), İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz (sağda) ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun (solda) katılımıyla Valilik Salonu'nda Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Vali Aktaş, kurbanların hijyenik ortamda kesimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

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