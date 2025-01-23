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Uşak'ta Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:38
Uşak'ta Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Uşak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Olay, Ankara-İzmir kara yolu üzerindeki Susuz köyü kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, C.B. (33) yönetimindeki 17 AEZ 496 plakalı motosiklet ile Z.S. (45) idaresindeki 64 ACD 773 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, Banaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürerken, trafik ekipleri olay yerinde incelemelerini tamamladı.

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