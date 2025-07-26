Uşak'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Uşak'ın Sivaslı ilçesi

Meşelik alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale devam ederken, tedbir amacıyla Ketenlik köyü tahliye edildi.

Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi. Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesinde ekiplerden bilgi alarak durumu yakından takip ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.